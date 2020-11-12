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Milli maçta koronavirüs depremi!

Milli Takım'ın dün akşam Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında koronavirüs depremi yaşandı. Hırvatistan'ın İsveç maçı için yaptığı koronavirüs testinin sonuçları Türkiye maçının devre arasında ulaşınca, testi pozitif çıkan Vida apar topar oyundan çıkarıldı. Peki bu durumdan Türkiye'nin 15 Kasım'da oynayacağı Rusya maçı etkilenecek mi? İşte detaylar...

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 09:54
Milli maçta koronavirüs depremi!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların öncesinde Hırvatistan ile bir hazırlık maçına çıktı. 3-3 eşitlikle sona eren karşılaşmanın önüne geçen olay ise Beşiktaş forması giyen Hırvat stoper Domagoj Vida'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasıydı.

Hırvatistan Milli Takımı'nda, Türkiye maçı öncesi yapılan testlerin tamamı negatif çıksa da, ekibe İsveç maçı için yapılan testlerde Vida'nın pozitif çıkması dikkat çekti.

Test sonuçları takıma ulaşır ulaşmaz, tecrübeli oyuncu devre arasında oyundan alınırken, A Milli Takım da, bazı oyuncuların Vida ile temas etmesi sonrası teste sokuldu. Öte yandan bu olayın 15 Kasım Pazar günü Rusya ile oynanacak mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

1'İ KALECİ 13 FUTBOLCU NEGATİF OLMAK ZORUNDA

Hırvat basınından 24sata'da yer alan haberlere göre UEFA, oynanacak maçlardan 2 gün önce yapılan testleri dikkate alıyor. Buna göre Hırvatistan Milli Takımı, İsveç ile 14 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maç için tekrar teste girdi.

Yine kurallar gereği takımda en az 1'i kaleci olmak üzere 13 futbolcunun negatif çıkması halinde İsveç maçı oynanacak. Dolayısıyla, Hırvatistan'dan 1 gün sonra maça çıkacak olan A Milli Takım'da da aynı şekilde en az 1'i kaleci 13 futbolcunun negatif çıkması halinde Rusya mücadelesinin oynanmasında bir engel bulunmuyor.

HırvatistanİsveçMacaristanBeşiktaş

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