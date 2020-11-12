İBB'de yeni skandal!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. CHP'li İBB, 'Kütüphanelere 200 bin kitap' kampanyasında büyük bir skandala imza attı.



KİTAPLARIN KÜNYESİNİ YIRTTILAR



CHP'li Belediye'nin kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda, eski İBB Başkanlarının isimleri, takdim ve künyenin yer aldığı sayfaları yırttığı ortaya çıktı. Skandala tepkiler çığ gibi büyüdü. Belediye Meclisi'nde gündeme gelen konuda AK Parti grubu İmamoğlu yönetimine büyük tepki gösterdi.