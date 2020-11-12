USD (Alış - Satış) : 8,05 - 8,06 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

Ermenistan, Paşinyan'ı arıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yenilgiyi kabul ederek Dağlık Karabağ'dan çekileceklerini açıklamasının ardından, kayıplara karıştı.

Dünya / 12 Kasım 2020 Perşembe 09:41
Ermenistan, Paşinyan'ı arıyor

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı geri aldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise geri adım attıklarını duyurduktan sonra ortalıktan kayboldu.

Ermenistan basını Nikol Paşinyan’ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan’ın kaçtığı ile ilgili haberlere yer verdi.

İddiaları teyit etmeye çalışan Ermenistan basınının bu iddiaları Rus ve Azerbaycan basınında da yer buldu.

"HANGİ ÜLKENİN ELÇİLİĞİNE KAÇTIYSAN ÇIK ORTAYA"
Paşinyan bu haberlere karşı hala bir mesaj yayınlamazken Erivan’da yapılan mitingte muhalefet liderleri Paşinyan’a seslenerek, “Paşinyan, hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya” diye seslendi.

Ermenistan’da gün içinde de muhalefetin protesto gösterileri yapacağı ve muhalefetteki siyasi partilerinin tekrar Paşinyan’ın istifa etmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement