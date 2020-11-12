Döviz kurları eriyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik verdiği piyasa dostu mesajlar, piyasalarda karşılık buldu. Döviz kurlarında dün gözlemlenen düşüş bugün de devam ediyor.



DOLAR VE EURO DÜŞÜYOR



8,52 seviyesine kadar yükselen dolar 7,68'e gerilerken 10 liraya kadar yükselen euro 9,08 bandına indi.



ALTIN ERİDİ



Altın fiyatları da düşüşe geçti. 540 lira seviyelerini zorlayan gram altın, 467 liraya kadar düştü. Piyasaların bir gözü de Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında.



CDS PRİMLERİ MART'TAN BERİ İLK KEZ 400'ÜN ALTINA İNDİ



Türkiye'nin 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi hafta başından bu yana 500 baz puan seviyesinin üzerinden kademeli olarak Mart'tan beri ilk kez 400 baz puanın altına geriledi. Türkiye'nin 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi Pazartesi gününden bu yana 177 baz puan azalarak yüzde 13.47'ye geriledi. 10 yıllıkların faizi yüzde 12.26 ile 27 Temmuz'dan beri en düşük düzeyi gördü.



FAİZ KARARI 19 KASIM'DA



Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yaptığı ilk açıklamada faizlerin artacağının sinyalini verdi. Merkez Bankası'nın kararı 19 Kasım'da açıklayacağı biliniyor.



FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ



Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank gibi yabancı yatırım bankaları notlarında Merkez Bankası'ndan 19 Kasım'da 400-500 baz puan civarında bir faiz artırımı beklediklerini duyurdu.



ERDOĞAN'DAN YATIRIMCILARA KOLAYLIK SÖZÜ



Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında acı da olsa bazı reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacaklarını söylemişti. Yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanacağını ifade eden Başkan Erdoğan, güvenli ortamın sağlanması için adımların ivedilikle atılacağının sözünü verdi. Erdoğan'ın yeni ekonomi dönemine yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında düşüş başladı.