Beyaz TV muhabirine Mansur Yavaş'ın adamları tarafından saldırı!

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı. Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adamları ise yangınla ilgilenmek yerine vatandaşın sesi olmaya çalışan Beyaz TV Ana Haber ekibine saldırıda bulundu. Yayını sabote etmeye çalışanlar yayında küfürler yağdırdı.