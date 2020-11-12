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Başkan tek tek inceledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, son yıllarda yerli ve milli silah teknolojileri konusunda çok önemli adımlar attı. Bu adımlar Türkiye'yi sadece kendine yeten değil ihraç da eden bir ülke konumuna getirme noktasında kritik sonuçlar veriyor. Başkan Erdoğan Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında açıklamalarda bulundu

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 21:35
Başkan tek tek inceledi!

Başkan Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında, "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi." dedi.

"700'E YAKIN PROJENİN HAYATA GEÇİRİLDİĞİ SAVUNMA SANAYİNE KAVUŞTUK"

Başkan Erdoğan, "2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk." dedi..

"Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi." bilgisini paylaşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:.

"Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."



"KARAKULAK YÜKSEK FREKANS KESTİRME VE DİNLEME SİSTEMİ ARTIK KULLANIMA HAZIRDIR"

"Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." şeklinde konuşan Erdoğan şunları kaydetti:.

"Koral Elektronik Harp Sistemi'nin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz. Yeni sistem, var olan Koral ile düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak."



"ÜRETEBİLECEĞİMİZ ÜRÜNLERİN YURT DIŞINDAN TEDARİK EDİLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

"Tamamen milli ve yerli mühendislik kabiliyetlerimizle yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı, 4 kere daha uzaya ulaştık." ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:.

"(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur.".

"CARİ AÇIĞIMIZI MİNİMİZE ETMEDE SAVUNMA SANAYİNİN ROLÜ İNKAR EDİLEMEZ"

Cari açığın minimize etmede savunma sanayinin rolü inkar edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın savunma sanayimize yaptığı katkıya uygun şekilde yeniden yapılandırılması düşünülebilir.".

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