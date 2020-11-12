Bakan Koca'dan aşı için kritik temas!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı için kritik bir temasda bulundu. Koca koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğu belirtilen aşının geliştiricilerinden Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptı.



Koca görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik." açıklamasında bulundu.