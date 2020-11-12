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Ankara’da çevre katliamı!

Ankara’da ağaç, çalı ve çimlerle ilgilenilmeyince şehirdeki bitkilerin kuruduğu ileri sürüldü. Kuruyan bitkilerin ve ağaçların bedelinin ise 500 milyon lira olduğu iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, bitkilerin ve ağaçların kurumasının kamu zararı olduğunu, kuruyan ağaç ve bitkilerin mesuliyetinin ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a ait olduğunu belirtti. Gökçek, “Çürüttüğün bitkilerin hesabını vereceksin Yavaş” dedi.

Güncel / 12 Kasım 2020 Perşembe 11:07
Ankara’da çevre katliamı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yerel seçimler sonrası göreve geldiği günden bu yana ağaç, çalı ve çimlerle ilgilenmediği, bu nedenle de Ankara'daki bitkilerin kuruduğu ileri sürüldü. Kuruyan bitkilerin ve ağaçların bedelinin ise 500 milyon lira olduğu iddia edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, bitkilerin ve ağaçların kurumasının kamu zararı olduğunu açıklayıp, bu gerekçeyle 'Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunuyorum' dedi.



ANKARA'YI SARATMAYA KİMSENİN HAKKI YOK

Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Çapsızlar. Ankara'nın yeşilini kuruttular. Yeşil katliamı devam ediyor. Kabahati çevre dairesi Anfa'ya, Anfa Çevre'ye, Çevre Mansur'a atıyor. 500 milyon TL'ye yakın kamu zararından bahsediliyor. Bizzat suç duyurusunda bulunuyorum. Ankara'yı sarartmaya kimsenin hakkı yok' ifadelerini kullandı.



'ÇÜRÜTTÜĞÜN AĞAÇLARIN HESABINI VERECEKSİN YAVAŞ'

Gökçek, fuar ve kongre hizmetleri, inşaat çalışmaları, çevre düzenleme ve peyzaj hizmetleri, park güvenliği gibi alanlarda faaliyet gösteren Ankara Büyükşehir Belediyesi Anfa Genel Müdürlüğü'nün bitkilerle ilgili bakım ihalelerini yüksek kırımla yaptığını ve marifetmiş gibi bir de reklamını yaptığını belirtti.



Gökçek, sosyal medya hesabından şunları açıkladı: 'Müteahhit kırım yüksek olduğu için yeterli işçi çalıştırmadı ve ağaçlar, çalılar, çimler kurudu. ANFA müteahhitlerden teminat almadı. Anfa zararı müteahhitten alamayacak. Zarar direkt kamu zararı. Yavaş ağaçların kurumasına göz yumacağını kendi ağzıyla söylüyor. Zaten Mansur suç işleyip çevre dairesinin Anfa'ya yaptığı ihale de taşaronlara işin dağıtılması yasak olduğu halde, taşaronlara ihale yapılmasına müsade etti. Çürüttüğünü bitkilerin hesabını vereceksin Yavaş.'

Mansur YavaşMelih Gökçek

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