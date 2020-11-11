Yılmaz Özdil'e hapis cezası

Mustafa Kemal'in ismini kullanarak Kemalistlerin paralarını cebe indirmeye ve Halk TV'deki kitlenin önünde AK Partililere saldırmaya alışan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik rezil ifadelerle gündeme gelmişti. 10 Kasım 2017 tarihinde Halk TV'de katıldığı “Halk Arenası” programında Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak dönemlerinden örnekler veren Özdil, “O dönem Genelkurmay Başkanının başında Atatürk var. Şimdi Allah korusun ben Hulusi Akar ile gezmeye gitmem, ne savaşı?” demişti.



Hulusi Akar'a yönelik üstü kapalı hakaret içeren bu rezil ifadelerin ardından, “Komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik tahrik edici hakaret” suçlamasıyla Akar, Özdil'i savcılığa şikâyet etti.



Yılmaz Özdil hakkında Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı.



Geri vites

Suçlamaya ilişkin önceki duruşmalarda savunma yapan Özdil, konuşmasına Hulusi Akar'ı hedef almadığını, liyakat vurgusu yaptığını ileri sürdü. Özdil, “Yaptığım konuşmamın bütününe bakıldığında devlette liyakatın önemini vurguladığım bir konuşma olduğu görülür. Pek çok kurumun adı aynı konuşmada geçmiştir. Hulusi Akar'ı hedef alan bir konuşma değildir. Ast üst ilişkisini zedelemekten ziyade tamamen Genelkurmay Başkanlığı'nın önemini anlatmaya çalıştığım bir konuşmadır. Konuşmamda üstünlüğünü tahkir etmek değil, aksine bu makamın önemini vurguladım. Hatta Atatürk'ten, İsmet İnönü'den ve Fevzi Çakmak'tan örnekler ile anlattım. Bu makamlarda bulunanlar gereken liyakatı göstermediği takdirde neler olabileceğini hep birlikte yaşayarak gördük. Bunun en yakın ve güncel örneği 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimidir.” ifadelerini kullanmıştı.



5 ay hapis cezası

Duruşma savcısı ve Akar'ın avukatları Özdil'in eleştirilerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını vurgulayarak cezalandırılmasını istedi.



Önceki gün yapılan duruşmada mütalaa verildikten sonra kararını açıklayan mahkeme, Özdil'in konuşmasında geçen ifadelerini, “Astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket” olarak değerlendirdi ve 5 ay hapis cezası verdi.



Hapse girmeyecek

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Özdil hakkında verilen bu karar şimdilik uygulanmayacak, ancak benzer türden bir yargılamada ceza alması durumunda hem şimdiki hüküm hem de yeni karar uygulanacak.