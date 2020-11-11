WhatsApp'ta köklü değişim!

WhatsApp yepyeni bir özelliği bünyesine katmaya hazırlanıyor. Söz konusu yeni özellik popüler uygulama üzerinden alışveriş yapmayı sağlayacak. Bilindiği üzere Facebook, sosyal medya üzerinden alışveriş deneyimini zaten kendi bünyesinde ve Instagram'da kullanıcılara sunmuştu. Başka platformlarda da bu özellik var.



Facebook'un sosyal medyadan alışverişi daha da ileri götürmek istediğine dair bir takım raporlar vardı ve sonunda iddialar gerçek çıktı. Şirket alışveriş özelliklerini WhatsApp'a da ekleyerek, bu deneyimi kendi ekosisteminde daha da genişletmekten yana. Hem böylece daha fazla gelir de elde etmiş olacak.



Artık bir işletmenin WhatsApp sohbet ekranına giriş yaptığınızda arama ikonu yerine alışveriş ikonu ile karşılaşacaksınız. Bu ikona dokunduğunuzda işletmenin WhatsApp'taki ürün katalogu karşınıza çıkacak. Satın almak istediğiniz ürünleri tıpkı bir alışveriş uygulaması gibi sepete ekleyebilecek, ödeme yapabilecek ve WhatsApp'tan hiç çıkış yapmadan satın alabileceksiniz.



WhatsApp'taki alışveriş özelliğinin belki de en 'faydalı' yanı, kullanıcıların ürünler hakkında işletme ile doğrudan iletişim kurabilecek olması. Bir işletmenin WhatsApp katalogunu gezerken herhangi bir ürünle ilgili bir şeyi merak ettiğinizde direkt olarak işletmeye yazıp, sorunuzun cevabını öğrenebileceksiniz.



Son alışveriş butonu ile birlikte WhatsApp'ın, özellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler için müşterileri ile direkt iletişimde bulunabilecekleri güçlü bir pazar yeri haline gelebileceği aşikar. Bunun farkında olan Facebook, yakında WhatsApp Business için işletmelerden lisans ücreti almaya başlayacak. Böylece WhatsApp, Facebook için doğrudan bir gelir kaynağı haline gelecek.