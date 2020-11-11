Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi.







Türkiye'nin en önemli savuma sanayi hamlelerinden Akıncı ile ilgili yeni bir paylaşım yapan Bayraktar, ''AKINCI 3. Prototip yolda...'' ifadelerini kullanırken bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.







