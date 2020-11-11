USD (Alış - Satış) : 8,05 - 8,06 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

Robot askerler orduda görev alacak!

Yapay zeka ve robot teknolojisi her geçen gün daha da gelişiyor. Yapay zeka desteği neredeyse kullandığımız birçok cihazda yer almaya başladı. Robotların kullanımı da yaygınlaşıyor. Zaten yapay zeka ve robot teknolojisinin tehlikeli olabileceğine dair tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 70 milyon yeni iş imkanından robotların yararlanacağı ileri sürülmüştü. Şimdi ise başka bir gelişme daha yaşandı. İngiltere Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Sör Nick Carte, yakın zamanda binlerce robot askerin orduya katılabileceğini söyledi.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:01
Robot askerler orduda görev alacak!

30 bin kadar "robot askerin" insanlarla birlikte savaşabileceğini öne süren Carte, "2030'lar için tasarlanmış" bir silahlı kuvvetin çalışmalarına çok sayıda otonom veya uzaktan kumandalı makineyi dahil edebileceğini söyledi.

SİLAHLI KUVVETLERİN BİR PARÇASI OLACAKLAR

Carte, "120.000 kişilik bir ordumuz olabileceğinden şüpheleniyorum, bunun 30.000'i robot olabilir, kim bilir?" diyerek geleceğin belirsiz olduğunu işaret etti.

BBC'de Andrew Marr Show'da konuşan Genelkurmay Başkanı General Sör Nick Carte, önümüzdeki 10 yılda robotların çok farklı görünen, silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak, savaş alanlarında yer alabileceğini söyledi.

Carte, "Bir 10 yıl sonrasını tahmin edecek olursam, savaşın farklı görüneceğine dair hiç şüphemiz olmamalı diye düşünüyorum, gelecekte savaş alanlarımızda robotlar olacak, bugün zaten oradalar. Tabii bu, insan gücü bileşimini değiştirecektir. Ayrıca Kovid'in de ortaya koyduğu gibi yedek gücün son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla insanın ve bu bağlamda makinelerin bugün olduğundan çok daha farklı bir bileşim oluşturacağını tahmin ediyorum." dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement