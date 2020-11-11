Robot askerler orduda görev alacak!

30 bin kadar "robot askerin" insanlarla birlikte savaşabileceğini öne süren Carte, "2030'lar için tasarlanmış" bir silahlı kuvvetin çalışmalarına çok sayıda otonom veya uzaktan kumandalı makineyi dahil edebileceğini söyledi.



SİLAHLI KUVVETLERİN BİR PARÇASI OLACAKLAR



Carte, "120.000 kişilik bir ordumuz olabileceğinden şüpheleniyorum, bunun 30.000'i robot olabilir, kim bilir?" diyerek geleceğin belirsiz olduğunu işaret etti.



BBC'de Andrew Marr Show'da konuşan Genelkurmay Başkanı General Sör Nick Carte, önümüzdeki 10 yılda robotların çok farklı görünen, silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak, savaş alanlarında yer alabileceğini söyledi.



Carte, "Bir 10 yıl sonrasını tahmin edecek olursam, savaşın farklı görüneceğine dair hiç şüphemiz olmamalı diye düşünüyorum, gelecekte savaş alanlarımızda robotlar olacak, bugün zaten oradalar. Tabii bu, insan gücü bileşimini değiştirecektir. Ayrıca Kovid'in de ortaya koyduğu gibi yedek gücün son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla insanın ve bu bağlamda makinelerin bugün olduğundan çok daha farklı bir bileşim oluşturacağını tahmin ediyorum." dedi.