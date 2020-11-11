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Payitaht Abdülhamid'de dikkat çeken detay!

TRT 1’in en çok sevilen dizilerinden biri olan Payitaht Abdülhamid’de sular durulmuyor. Geçen hafta yayınlanan 124. Bölümden sonra izleyicileri sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken 125. Bölümün en çarpıcı kareleri TRT 1 tarafından paylaşıldı.

Televizyon / 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:14
Payitaht Abdülhamid'de dikkat çeken detay!

Ahmet Paşa’nın Mason Paşa olduğuna dair ihtimaller iyice güçlenir. Uzun zamandır rahatsız olan Abdülhamid Han’ın hastalığı yeniden nüksetmiştir. Devletini yalnız bırakmamak için hasta yatağından kalkan Sultan Abdülhamid düşmanlara fırsat vermek istemez. Zakaryan’ların amele cemiyeti üzerinden kurdukları oyuna dahil olan Eşref Aziz ve ekibi için işler yolunda gitmez. Kaşgarlı Nadir’in kolu kırılmıştır. Eşref Aziz çareyi ringe çıkmakta bulur. Abdülhamid’in yatağa düştüğünü öğrenen Bidar için artık zaman durur. İyileşmesini beklerken kocasının yanından bir dakika olsun ayrılmaz. Abdülkadir, Naime ve Zekiye de babalarını kaybetme korkusu içindedirler.



Bidar, Abdülhamid’in hastalığının bir süredir devam ettiğini öğrense de, yine bir suikast girişimden şüphe eder. Fatma da kardeşi Aliye’nin ne işler çevirdiğini öğrenmek için peşindedir. Hayranların sabırsızlıkla beklediği bölümün kareleri TRT 1 tarafından paylaşıldı.

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