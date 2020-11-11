Paşinyan kaçacak iddiası!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede büyük tepkiye neden olan Karabağ anlaşmasını savunurken, göstericilerin bastığı başbakanlık rezidansından parfüm ve saatinin çalındığını söyledi. Facebook hesabından yaptığı yayında konuşan Paşinyan, Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı, “Ermenistan ordusunun kaynaklarının tükenmesi üzerine” imzaladığını bildirdi.



ANLAŞMAYI SAVUNDU

Paşinyan, “Ordu, durmanın gerekli olduğunu söyledi. Çünkü sorunlarımız var ancak bunların çözümü yok ya da kaynaklarımız tükenmiş” ifadelerini kullandı.



Askeri kaynaklardaki yetersizliğin yanı sıra cephede savaşanların sayısının azaldığını ve yerine koyacak yedeklerinin olmadığını anlatan Paşinyan, “Savaşanların dinlenmesi lazımdı. Cephede bir aydır değiştirilmeyen kimseler vardı. Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimi savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğine karar verdiler. Aksi halde sonuçlar çok daha ağır olacaktı” diye konuştu. Paşinyan'ın ülkesinin böylesi bir anlaşmaya imza attığı günde, kendi parfümü ve saatinin çalındığını söylemesi ise tepki çekti. Paşinyan, “Rezidanstan bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve başka şeyler çaldılar. Bütün bunlar elbette vatan adına!” dedi.



Dağlık Karabağlı Ermenilerin lideri Arayik Harutyunyan da, Azerbaycan ile anlaşmaktan başka bir seçeneğin olmadığını, aksi halde bölgenin tamamını kaybebileceklerini söyledi.



‘O HAİN NİKOL NEREDE'

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Başkent Erivan da protestocular, Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından parlamentoyu ve başbakanlık ofisini bastı.



İSTİFASINI İSTEDİLER

Eylemciler, “O hain Nikol nerede” diye tepki gösterirken 17 muhalefet partisi Paşinyan'ın istifasını istedi. Ermeni Kilisesi Patriği II. Garigin de Paşinyan hükümetinden hesap sorarak, “30 yıl boyunca bizim evlatlarımız Karabağ için kan döktü. Hükümet düşmanla nasıl bir anlaşma yapıldığını halka anlatmalı. Şu anda tüm dünya Ermenilerinin canı yanıyor” çıkışında bulundu.



UZLAŞMANIN SORU İŞARETLERİ

Anlaşma sayesinde Rusya, Azerbaycan topraklarına ilk kez asker konuşlandırma fırsatı yakalarken anlaşmada kafaları kurcalayan başka noktalar var. İşte bunlardan bazıları:



1) METİNDE TÜRKİYE NİYE YOK?

Anlaşma metninde Karabağ ihtilaf bölgesinde tüm barış gücü operasyonunu Rusya yürütecekmiş gibi bir hava var. Ermenistan kabul etmez mantığı ile Türkiye kamufle edilmiş olabilir. Ayrıca daha önceki Karabağ müzakerelerini yürüten AGİT Minsk Grubu'ndan da söz edilmiyor.



2) MERKEZ NİYE ERMENİSTAN'DA?

Rusya'nın bölgeye hava yoluyla aktarmaya başladığı askeri birlik ve silahlar Karabağ ihtilaf bölgesine Ermenistan toprakları üzerinden ulaştırılacak. Barış gücü operasyonu lojistik merkezi için bölgeye daha yakın Azerbaycan'ın Gence şehri neden seçilmedi?



3) RUSYA'YI KİM DENETLEYECEK?

Rusya'nın bölgeye hangi silahları aktardığı denetlenebilecek mi? 44 günlük savaş sırasında havadan bloke durumdaki Ermenistan'a yeni silahların verilmeyeceği garanti edilebilecek mi?



4) PAŞİNYAN GİDERSE NE OLACAK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından önceki gün imzalanan barış anlaşması Ermenistan'da yönetimin değişmesi sonucunda geçersiz sayılırsa ne olacak? Bölgedeki Rus barış gücü geri mi dönecek?



5) HOCALI VE HOCAVEND VERİLECEK Mİ?

İşgal altındaki 7 rayon tamamen Azerbaycan'a geri verildikten sonra Karabağ içindeki Şuşa dışında Hocalı ve Hocavend de Bakü'ye iade edilecek mi? Bu yerleşim birimlerinde 1992 öncesi Azerbaycan nüfusu ağırlıktaydı.



KORİDORLAR NASIL DENETLENECEK?

Ermenistan topraklarından geçirilerek Azerbaycan ile Nahçivan'ı birbirine bağlayacak karayolu nasıl çalışacak? Yolun denetimi Rusya'ya verildiğine göre kimin geçip geçemeyeceğini Rusya Güvenlik Servisi Sınır Muhafızları Birimi mi karar verecek?