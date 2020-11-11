Marmara Denizi'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 3.0 olduğu ifade edildi. Depremin derinliğinin de 6.4 km olduğu vurgulandı. 08:53 sularında gerçekleşen İstanbul'daki deprem Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi. Aşağıdaki listeden son depremler listesini görebilirsiniz.