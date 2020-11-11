Marmara Denizi'nde deprem!

Az önce Kandilli Rasathanesinin aktardığı son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da az da olsa hissedilirken depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin gerçekleştiği bölgeyi de işaretledi. Geçen hafta İzmir'de meydana gelen depremin ardından İstanbul'da da hissedilen üçüncü artçı sarsıntı yaşanmış oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son dakika bilgisine göre İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 3.0 olduğu ifade edildi. Depremin derinliğinin de 6.4 km olduğu vurgulandı. 08:53 sularında gerçekleşen İstanbul'daki deprem Bursa, Gölcük, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi. Aşağıdaki listeden son depremler listesini görebilirsiniz.