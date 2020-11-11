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Kremlin'den flaş açıklama!

Son dakika haberi: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:28
Kremlin'den flaş açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva da, 'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak' dedi.

KONTROL MERKEZİ OLUŞTURULACAK

Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5'inci maddesine değinerek,'Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin' diye konuştu. Abdullayeva, Azerbaycan'ın her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

'ERMENİSTAN 20 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK'

Abdullayeva, Ermenistan'ın çekilmesine yönelik de açıklamalarda bulunarak, ' Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak' dedi.

ErmenistanAzerbaycan

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