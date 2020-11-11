Fahrettin Koca'dan kritik uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs konusunda uyardı.



Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde Covid-19 hastası olacak' ifadelerini kullandı.



''Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi...''

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise şu açıklamayı yaptı; Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor.''



AĞIR HASTA SAYISI 3.000'İ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada ''Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın'' demişti..

