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Erdoğan imzaladı krtik atamalar gerçekleşti!

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda değişiklikler yapıldı.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:00
Erdoğan imzaladı krtik atamalar gerçekleşti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre birçok bakanlıkta önemli değişiklikler oldu. Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile bazı kurumları ilgilendiren kararlar bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Adalet başmüfettişliklerine kritik atama

Resmi Gazete'de yayımlanan atamam kararına göre Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet başmüfettişliklerine, Kerem Kerim Arslan, Berkay Altuğ, Mehmet Oğraş ve Semih Çayönü getirildi.

Açık Bulunan Kültür Ve Turizm Müdürlüklerine Atamalar Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Serkan Bircan, Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Yılmaz, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Murat Karaçanta, Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ile Niğde Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Alper Lütfi Göncü atandı. Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari görevden alındı.

Milli eğitim müdürlüklerine önemli atamalar

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Sami Akyol, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Kalkan getirildi. Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdülaziz Yeniyol atandı.

Sağlık Bakanlığına yeni başmüfettişler atandı

Sağlık Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere Eda Karataş ve Mesut Ük getirildi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nda kritik atama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Işık, Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Hasan Hüseyin Mutlu ile Sıdıka Çiğdem Kanmaz, Çankırı Müdürlüğüne Emrullah Celepverdi, Zonguldak Müdürlüğüne Yaşar Karaman atandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığına atamalar yapıldı

Tarım Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Dursun Kelkit, Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yasin Önder getirildi.

Ticaret Bakanlığı'nda yeni görev

Ticaret Bakanlığında açık bulunan ticaret müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcıları Osman Akkor, Adem Demirci, Cengiz Soylu, Selçuk Deligöz, Göksel Çetinkol ve Emin Özer atandı.

SGK'da Açıkgöz gitti, Alıç geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz görevden alındı, yerine Savaş Alıç getirildi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğüne 22. Bölge Müdürü Tamer Taşkıran, 22. Bölge Müdürlüğüne İsmail Ertürk ve 3. Bölge Müdürlüğüne Yusuf Meşhur atandı.Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ali Rıza Gök görevden alındı. Bu suretle boşalan 1. Hukuk Müşavirliğine Hikmetullah Arvas getirildi.Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına alınan son dakika bilgisine göre Deniz Coşkun atandı.

Recep Tayyip Erdoğan

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