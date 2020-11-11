Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Berat Albayrak) Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin" dedi.



Berat Albayrak'a teşekkür



Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde fırsata dönüştürerek ülkemize kazandırması da finans yönetimi açısından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan'ı atadık. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum.