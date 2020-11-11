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CHP'li İBB'de dezenfektan skandalı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs döneminde toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için bir yöntem belirlemedi. İstanbullular da otobüslerde, metrobüslerde ve metrodaki yoğunluktan dolayı şikâyetçi oldu. Diğer toplu taşıma araçlarında olduğu gibi yeni açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nda kalabalık yığınlar fotoğraf karelerine yansıdı. Metrobüslerde bulunan dezenfektan kutularının boş olması için skandal olarak yorumlandı.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:37
CHP'li İBB'de dezenfektan skandalı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgını başladıktan sonra toplu taşıma sever sayılarını azaltmış, bu durum otobüs, metrobüs ve metroda insan yoğunluğuna neden olmuştu. İstanbullular da şikâyetlerini sosyal medyadan dile getirmişti.

MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METROSU TIKLIM TIKLIM

Koronavirüs salgınında gelinen 11. ayda metrobüs, otobüs ve metrolardaki yoğunluk vatandaşların çektiği fotoğraf karelerine yansımaya devam ediyor. Diğer toplu taşıma araçlarında olduğu gibi yeni açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda kalabalık yığınlar oluşuyor.

"BARİ BUNU HALLEDİN, YORULMAZSINIZ"

Sosyal medyaya yansıyan toplu taşıma araçlarının tıklım tıklım halleri dışında hijyenle alakalı da şikâyetler yapılıyor. İBB Beyaz Masa'ya şikâyette bulunan Tahir Çalışkan, isyanını şu sözlerle dile getirdi: "Allah rızası için metrobüslerin içindeki dezenfektan kutularını doldurun. 3-4 gündür bindiğim tüm metrobüslerde boş. Size zahmet… Bari bunu halledin, yorulmazsınız!"

Öte yandan, son dakika gelen haberde toplu taşıma araçlarının temiz olmadığından yakınan vatandaşlar kirli olduğunu gördüğü yerleri fotoğraflayarak paylaşmaya devam ediyor.

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