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Bursa Valisine linç girişimi!

Bursa'da sosyal medya üzerinden Kelime-i Tevhid paylaşımı yapan mahalle bekçisine soruşturma açıldığı bildirildi. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi statüsünde görev yapan bir kişi hakkında sosyal medyada paylaştığı Kelime-i Tevhid görseli nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili troller sosyal medya üzerinden Bursa Valisi Yakup Canbolat'a linç girişiminde bulundu.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:31
Bursa Valisine linç girişimi!

Bursa'da bir mahalle bekçisi, sosyal medya hesabından #Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid paylaşımı yaptı. Paylaşımı yapan bekçiye Bursa Valiliği tarafından, provokasyonları önlemek amacıyla soruşturma başlatıldı. 

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'26 Temmuz 2020 tarihinde @belindir25 kullanıcı hesabından Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir.'





DAHA SONRA TWEETİ SİLDİ

Paylaşımı yapan @belindir25 adlı hesap daha sonra tweeti sildi. 

SALDIRIYA GEÇTİLER

Konuyla ilgili bazı troller olayı bağlamından kopartıp Bursa Valisi Yakup Canbolat hakkında saldırıya geçti. Açılan #VALİistifa hashtagının altı Vali Canbolat ile ilgili provokatif paylaşımlarla doldu. Sosyal medyada kullanıcıların bazıları ise yaptıkları paylaşımlarla Bursa Valisi Canbolat'a destek verdi. 

Bursa Valiliği

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