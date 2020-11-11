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Bir rekor daha geldi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11 Kasım'ı yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa 1.284,62 puanla da tarihi zirveyi gördü.

Ekonomi / 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:45
Bir rekor daha geldi!

Borsa İstanbul bir rekora daha imza attı. BIST 100 endeksi, 11 Kasım'ı yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

İŞLEM HACMİNDE REKOR SEVİYE

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 8,88 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 2,44 ile spor oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla, döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisi ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde tarihi zirve olan 1.284,62 puana ulaşan BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Açıklamalarla birlikte Türk lirası varlıklara olan talep hızla arttı. Gün içinde Türkiye'nin risk primi (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilerken dolar/TL, yüzde 4'e yakın değer kaybederek 7.8317, avro/TL'de yüzde 4'ün üzerinde azalış kaydederek 9,2084 seviyelerini gördü. Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları ile ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300 seviyesinin direnç, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KIRILAN 4 REKOR

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST 30 endeksi yüzde 3,94 kazançla 1.426,83 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi. Borsa İstanbul Pay Piyasasında da bugün 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile işlem hacmi rekoru da kırıldı.

Analistler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla birlikte döviz kurlarındaki sert düşüşler görüldüğünü ve TL varlıklara olan talebin hızla arttığını belirtti.

İngiltereRecep Tayyip Erdoğan

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