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Bakan Akar'dan dünyaya net mesaj!

Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı. Akar yaptığı açıklamalarda, "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Güncel / 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:42
Bakan Akar'dan dünyaya net mesaj!

Bakan Akar şu ifadelere yer verdi;

Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin öz topraklarını işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği 44 günlük harekat sırasında gösterdiği kahramanlık ve cesaret takdire şayandır. Harekat 44 günde bitti ama bunun 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun.

Azerbaycan

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