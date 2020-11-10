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Yeni Hazine ve Maliye bakanı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 00:24
Yeni Hazine ve Maliye bakanı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o açıklama;

Görevinden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır



LÜTFİ ELVAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

12 Mart 1962'de Karaman'ın Emrenek ilçesinde doğan Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Türkiye Kalkınma Bakanı görevini 2016-2018 yılları arasında yürüten Elvan, 2015–2016 yılları arasında Türkiye başbakan yardımcılığı, 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir. Şu anda (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekilidir.

AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce Elvan, 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Elvan çok iyi düzeyde İngilizce bimektedir. Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı bir bürokrat olan Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Lütfi Elvan

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