Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dâhi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.



'ANAFARTALAR KAHRAMANI'

Atatürk ölümünün her yıldönümünde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşuyla anılıyor. Bu iki dakikada hayat duruyor, tüm yurtta sirenler çalıyor...

Atatürk, askeri dehasıyla kısa sürede büyük başarılar elde etti. Trablusgarp, Balkan Savaşı'nda Türk askerlerinin başında zaferler kazandı. 1. Dünya Savaşı'nda Gelibolu Yarımadası'na asker çıkaran ve Conkbayırı'na ilerleyen düşman birlikleri Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzuyla geri çekildi. Atatürk, 'Anafartalar kahramanı' olarak ün kazandı.



CUMHURİYETİ İLAN ETTİ

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, İstanbul'dan Samsun'a geçti. 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açtı. Sevr Antlaşması'nın kabul edilmediği dünyaya duyuruldu. Türk ordusunun başında düşmanı Anadolu'dan çıkartan Atatürk, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti.