Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan paylaşımı!

Ermenistan Azerbaycan karşısında teslim olduğunu ve işgal ettiği bölgelerden çekileceğini duyurdu.



Ermenistan karşısında Azerbaycan'ın en büyük kozlarından birisi olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan'ın zaferine tebrik paylaşımı geldi.



Bayraktar yaptığı paylaşımda; 'Zaferi nasip eden de, Mutlak zafer sahibi de Allah'tır. Şehidlerimizin Ruhları şad olsun. Rabbim Türk'ün şanını yüceltsin. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır!' ifadelerini kullandı.