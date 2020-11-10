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Paşinyan şimdi de Biden’dan yardım istedi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ı tebrik mesajının daha ilk satırında “Bize yardım edin” çağrısı yaptı.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 09:32
Paşinyan şimdi de Biden’dan yardım istedi

ABD'de seçimlerin sonuçlanması vesilesiyle Joe Biden'a mesaj gönderen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yardım istedi. Paşinyan kutlama mektubunda, “Sizin yönetiminizin Karabağ'da savaşı durdurmak için gerekli ve kararlı adımlar atacağınızı ümit ediyorum. Yapacağınız girişimler sayesinde Karabağ halkının kendi geleceğini tayin etme imkânı bulacağını düşünüyorum” dedi.

PUTİN'E 8 KEZ GİTMİŞTİ

Azerbaycan ve Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu'nun ateşkes çağrılarını hiçe saydığını öne süren Paşinyan, mesajında, “Sizin daha başkan adayı olarak söylediğiniz, ihtilafın sadece görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulabileceği görüşünüze ben de katılıyorum” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan lideri Paşinyan, daha önce Rusya lideri Vladimir Putin'in kapısını 8 defa çalarak, Moskova'nın Karabağ ihtilaf bölgesine barış gücü olarak müdahalede bulunmasını talep etmişti.

ALİYEV YANIT VERDİ

Paşinyan'ın, dış ülkelerden Ermenistan'ın uluslararası hukukla bağdaşmayan yasa dışı tavrına destek beklentilerini BBC'ye verdiği demeçte değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Bir ayı aşkın süredir devam eden çatışmalar, Ermenistan'da Nikol Paşinyan yönetimin başında bulundukça barışın sağlanamayacağını göstermiştir. Ermenistan, bizim topraklarımızı terk edeceğini kabul ettiği an biz ateşkes ilan etmeye hazırız.

Ancak Paşinyan gereken adımları atmıyor. Azerbaycan ordusu kendi imkanlarıyla bu işin üstesinden gelmeye devam ediyor. Geçen her gün görüşme masasına giden kapının da biraz daha kapanmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı. Yaptığı açıklamalarda Türkiye konusuna da değinen Aliyev, “Günümüzde Azerbaycan ordusu kendi imkanlarıyla düşmanın üstesinden geliyor. Türkiye'den herhangi yardım talebimiz olmadı. Ancak Azerbaycan'ın genel milli güvenliği tehdit edilirse Türkiye'den askeri destek talebinde bulunabiliriz” dedi.

ErmenistanAzerbaycan

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