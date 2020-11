Paşinyan'dan flaş açıklama!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karaba bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti. Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya 24 kanalında yayınlanan açıklamasında, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak bildiriyi kabul ettiğini bildirdi.



'Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar' diyen Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.



Putin, canlı yayında Azeri mevkidaşı Aliyev ile birlikte anlaşmayı imzaladı. Aliyev, açıklamasında 'Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz' dedi.



10:51

Paşinyan: Anlaşmayı imzalamamda ordu ısrarcı oldu



Ermenistan lideri Nikol Paşinyan Karabağ'daki savaşın sona erdirilmesine dair anlaşmayı imzalamasında ordunun ısrarcı olduğunu söyledi.



Sputnik Ermenistan'ın aktardığına göre Paşinyan, “Ordu, durulması gerektiğini söyledi. Zira sorunlar olmasına rağmen onların çözülebileceğine dair bir umut yoktu, kaynaklar da tükenmişti” dedi.



“Cephede savaşanların yerlerine geçecek birileri yoktu. Savaşanların dinlenme imkanı da olması gerekliydi. Ancak cepheden aylardır ayrılamamış insanlar vardı” diye devam eden Ermenistan lideri, bu nedenlerle Erivan ve resmi olarak tanınmayan Karabağ yönetiminin savaşın bir an önce sona erdirilmesi kararını aldığını belirtti.



Paşinyan söz konusu kararı almamış olsalardı sonuçların çok daha ağır olacağını ekledi.



10:47

9 ve 10. Il-76 uçakları da Karabağ'a hareket etti



Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rus barış güçlerini taşıyan 9 ve 10. İl-76 uçağı Ulyanovsk Vostoçnıy Havalimanı'ndan Karabağ'a hareket etti.



Uçaklarda ayrıca malzeme ve zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğu kaydedildi.



10:35

Paşinyan: Ermenistan'dayım, görevime devam ediyorum



Paşinyan, Facebook'tan yaptığı açıklamada, “Elbette Ermenistan'dayım ve görevimi tamamıyla yerine getirmeye devam ediyorum” ifadelerini kullandı.



10:19



Erivan'da göstericiler parlamento binasında vekilleri bekliyor: Anlaşmadan çekilmek için gelmezlerse 'bulup hesap sormakla' tehdit ettiler

Karabağ'da imzalanan ateşkesin ardından Erivan'da protestolar sürüyor.



Dün gece devam eden gösterilerin ardından, protestocular bugün de parlamento binasında toplanarak milletvekillerinin 'anlaşmadan çekilmek üzere' parlamentoya gelmelerini talep ediyorlar.



Göstericiler, gelmedikleri takdirde 'vekilleri bulmakla ve hesap sormakla' tehdit ediyorlar.



09:18



Arutyunyan: Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik

Tanınmayan Karabağ Başkanı Arayik Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada 'Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik' ifadelerini kullandı.



09:12



Çavuşoğlu: Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karabağ'da imzalanan ateşkes anlaşmasından ötürü Azerbacan'ı tebrik etti.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, 'Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlermizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz' dedi.



08:56



Rus barış gücü Karabağ yolunda: 8. Il-76 uçağı havalandı

Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 Ulyanovsk'tan Dağlık Karabağ'a uçtu.



Öte yandan, Karabağ'a gönderilen Rus barışı koruma tugayının tüm askerlerinin sözleşmeli askerler olduğu belirtildi.



08:53



Dünya Ermenileri ruhani lideri II. Karekin: Anlaşmanın ayrıntıları açıklansın

Dünya Ermenileri ruhani lideri II. Karekin II. Karekin, Ermenistan yetkililerini Karabağ hakkında kabul edilen üçlü ateşkesin ayrıntılarını sunmaya çağırdı.



Karekin aynı zamanda, Ermenileri birleşmeye, sakin olmaya, duygulara kapılmamaya, şiddet ve huzursuzluktan kaçınmaya çağırdı.



08:28



Sarkisyan: Ateşkes anlaşmasını basından öğrendim

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki savaşı sona erdirmek imzalanan anlaşmayı basından öğrendiğini belirtti.



Izvestiya'da yer alan habere göre, Ermenistan'ın hayati menfaatleri ve haklarına ilişkin her türlü adım ve eylemin 'kapsamlı istişarelere ve tartışmalara konu olması gerektiğini' söyleyen Sarkisyan, 'Maalesef benimle bu belge üzerinde herhangi bir istişare veya görüşme olmadı, herhangi bir müzakereye katılmadım' ifadelerini kullandı.



08:24



Paşinyan: Bilgisayarım, saatim, parfümüm ve ehliyetim çalındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.



08:16



Rus Barış Gücü Karabağ'a hareket etti

Rus barış gücü konvoyu Karabağ'a uçmak için Ulyanovsk havaalanına hareket ediyor.



Rus barış güçlerinin bulunduğu altıncı Il-76 askeri nakliye uçağının da Karabağ'a uçtuğu öğrenildi.



08:11



Ermenistan Genelkurmayı: Siyasi liderliğin aldığı kararları savunuyoruz, akan kanı durdurmak zorundayız

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Karabağ konusunda ülke yönetiminin kararlarını yerine getireceklerini açıkladı:



'Askeri-siyasi liderliğin kapsamlı bir analize dayalı olarak aldığı kararları savunuyoruz ve uygulamakla mükellefiz. Akan kanı durdurmak zorundayız.'



08:05



Aliyev: Kardeşim Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in çabalarını takdir ediyorum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştü.



Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı.



Aliyev, Ermenistan'ın anlaşmayı iyi niyetle değil mecburen imzaladığını, imzalamazlarsa Azerbaycan'ın operasyonlarını sürdüreceğini bildiklerini ifade ederek 'Burada yeni denetim mekanizması uygulanacak. Anlaşmanın 5. maddesinde, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacağı yazılıyor. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı. Çatışmaların bitmesinde bu iki lider olumlu rol aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki iş birliği formatını da büyük ölçüde belirliyor. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Her iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir” dedi.