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O kanun TBMM'de!

TBMM Genel Kurulunda görüşülen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde yer alan kısmi zamanlı çalışmayı düzenleyen madde metinden çıkarıldı.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 19:42
O kanun TBMM'de!

Teklif üzerinde devam eden görüşmelerde, AK Parti'nin, "kısmi çalışma" ile ilgili düzenlemeyi içeren 21. maddenin metinden çıkarılması yönünde verdiği önerge kabul edildi.

Metinden çıkarılan söz konusu madde, şu hükümleri içeriyordu:

"Tam süreli çalışıyorken 31 Aralık 2020'ye kadar kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının ücretleri, kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi tutarı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin yüzde 10'unu aşamayacak, bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.

Kısmi süreli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu madde kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt ücrete isabet eden kısmı, damga vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlanma şartları bulunmadan istisnadan faydalanılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek"

Teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Ak Parti

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