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O ilimize akın ettiler!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 450 bin Ukraynalı turist Antalya'yı ziyaret etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Pandemi dönemine rağmen Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti" diye konuştu.

Yaşam / 10 Kasım 2020 Salı 21:38
O ilimize akın ettiler!

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov'u makamında kabul etti. Ukraynalı turistlerin Antalya'ya ilgi gösterdiğini dile getiren Vali Yazıcı, Türkiye ve Ukrayna'nın iki dost ülke olduğunu söyledi.

"PANDEMİDE 450 BİN CİVARINDA TURİST GELDİ"

Antalya'ya gelen Ukraynalı turist sayısının giderek arttığını belirten Yazıcı, "Pandemi dönemine rağmen Antalya'yı 450 bin civarında Ukraynalı turist ziyaret etti. İnşallah pandemi dönemi sonrası dünya şehri Antalya'mızda misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.

"ANTALYA GÜVENLİ ŞEHİR"

Yazıcı, "Güvenlik ve sağlık konularında Antalya'mızda bütün önlemleri almaktayız. Burayı ziyaret eden misafirlerimizin sağlığı bizim için önemli. Güvenli şehir Antalya'mızda Ukrayna vatandaşlarını misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Rustamov da Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi döneminde olduğunu belirtti.

Ukraynalıların Türkiye'yi sevdiğini söyleyen Rustamov, "Türkiye bizim hem dostumuz hem de stratejik ortağımız. Antalya çok güzel bir şehir. Pandemi sonrası açılan uçuşlarla Ukraynalı turistlerin ilk tercihi Antalya oldu. Çünkü vatandaşlarımız da burada bütün pandemi önlemlerinin alındığını gördüler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna

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