Masterchef'te haftanın takımları belli oldu!

Son olarak MasterChef'ten elenen isim Furkan olmuştu. 9 Kasım MasterChef'te yarışmacılar çiğ köfte yaptı ve kazanan isim belli oldu. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? 9 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 9 Kasım Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?
Masterchef'te bugün takım kaptanları ve takımlar belirleniyor. Zahmetli bir çiğ köfte yapımı sonrası takım kaptanlrı kimler olacak? Avantaj elde edecek isimler kimler olacak? Haftanın düello oyunu da Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 9 Kasım'da düelloyu kim kazandı?
MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için çiğ köfte yapımında yarıştılar. Farklı usullerde yapılan çiğ köftenin kazananıEsra oldu. Esra mavi takım kapatanı oldu.Kırmızı takım kaptanı ise Emir oldu.
MASTERCHEF 9 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Masterchef şefleri düello oyunu için ilk olarak kaptanlık oyununu başlattı. Kaptanlık oyununda yarışılan yemek ise çiğ köfte oldu.Yarışmada yarışan isimler ise şöyle;Ayyüce, Esra, Özgül, Ebru, Emir, Eray, Barbaros, Uğur, Serhat...Çok beğenilen çiğ köfte tarifleri ise Ayyüce, Eray ve Esra'nın tabağı oldu.Kaptanlık yarışının üçüncüsü olan isim Eray oldu.Mavi takım kaptanı ise Esra oldu.
9 KASIM TAKIMLARI BELLİ OLDU
Mavi takım kaptanı: Esra
Serhat Özgül Ayyüce Ebru
Kırmızı takım kaptanı: Emir
Barbaros Eray Uğur Sefa
9 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?
Şeflerin açıklamasına göre bu hafta da bir ödül belirlenecek ve avantajlı olan mavi takıma ödül verilecek!