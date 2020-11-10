Koronavirüste son durum!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 10 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 10 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



10 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 146.198

HASTA SAYISI: 2.529

VEFAT SAYISI: 87

İYİLEŞEN SAYISI: 2.215



AĞIR HASTA SAYIMIZ 3.000'İ GEÇTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın



