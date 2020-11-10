USD (Alış - Satış) : 8,18 - 8,19 EURO (Alış - Satış) : 9,72 - 9,73

Koronavirüste kritik tarih belli oldu! Toplumun büyük bölümü hastalığı geçirmiş olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı son dakika açıklamasında Koronavirüs salgınındaki son durumu ve kritik bilgileri açıkladı. Ayrıca Kovid-19 salgını hem dünya hem Türkiye’de tüm hızıyla devam ederken geleceğe dönük yeni projeksiyonlar da yapılıyor. Bu bilgiler ışığında salgının katlanma hızı aralıkta azalacak. Ocakta ise rahatlama yaşanacak. İşte aşı ve tedavi konusunda kamuoyunun merak ve bekleyişini karşılayacak günlerin öngörüldüğü tarih ve pandemiyi geride bırakacağımız takvime ilişkin son dakika gelişmesi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 09:37
Koronavirüste kritik tarih belli oldu! Toplumun büyük bölümü hastalığı geçirmiş olacak

Koronavirüs ile mücadelede özellikle İstanbul'un ön plana çıktığı günlerde pandemiyi yenerek tarihe gömeceğimiz takvime ilişkin sevindirici haber geldi. Direkt kurtuluş vaadi söz konusu olmasa da yavaşlama ve rahatlama ile birlikte sosyal hayatı baştan aşağı değiştiern salgına ilişkin rahatlama getirecek kritik tarihler belli olmaya başladı. Buna göre İstanbul'daki vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi vakaların arttığı bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir. İşte koronavirüste olumlu - olumsuz tüm son dakika gelişmeleri...

AŞILARDA SON DURUM

Dünya ve Türkiye'de salgınla ilgili yeni projeksiyonlar yapılıyor.

ARALIK'TA TOPLUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ HASTALIĞI GEÇİRMİŞ OLACAK

Buna göre dünyada olduğu gibi ülkemizde de aralık ortalarında toplumun önemli bölümü hastalığı geçirmiş olacak. Bağışıklık rakamının yüzde 40'lar civarında olması bekleniyor. Salgınların sona ermesinde ideal rakam ise yüzde 60. Ancak alınacak önlemler, kontroller ve toplumsal bağışıklıktaki artış ile salgının aralık sonunda katlanma hızı duraklama evresine girecek.

OCAK AYINDA RAHATLAMA BAŞLAYACAK

Ocakta ise aşılara başlanacak. Önce 5 milyon doz Çin aşısı, ardından Alman ve ABD aşıları kullanılacak. Aşıların da devreye girmesi ile ocak sonunda salgının hızı iyice azalacak ve rahatlama yaşanacak.

KRİTİK EŞİK İSTANBUL! ARTIŞ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul'daki koronavirüs vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BAĞIŞIKLIK YÜZDE 25! BAZI BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR

İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi vakaların arttığı bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir.

BAKAN KOCA: MASKENİZİ DOĞRU TAKARAK VİRÜS YÜKÜNÜ AZALTIN

Öte yandna bu sabah itibarıyla koronavirüse ilişkin alınan son dakika bilgisine göre Türkiye'de dün 145 bin 411 Kovid- 19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.

Hafta Sonu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement