Koronavirüste kritik tarih belli oldu! Toplumun büyük bölümü hastalığı geçirmiş olacak

Koronavirüs ile mücadelede özellikle İstanbul'un ön plana çıktığı günlerde pandemiyi yenerek tarihe gömeceğimiz takvime ilişkin sevindirici haber geldi. Direkt kurtuluş vaadi söz konusu olmasa da yavaşlama ve rahatlama ile birlikte sosyal hayatı baştan aşağı değiştiern salgına ilişkin rahatlama getirecek kritik tarihler belli olmaya başladı. Buna göre İstanbul'daki vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi vakaların arttığı bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir. İşte koronavirüste olumlu - olumsuz tüm son dakika gelişmeleri...



AŞILARDA SON DURUM



Dünya ve Türkiye'de salgınla ilgili yeni projeksiyonlar yapılıyor.



ARALIK'TA TOPLUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ HASTALIĞI GEÇİRMİŞ OLACAK



Buna göre dünyada olduğu gibi ülkemizde de aralık ortalarında toplumun önemli bölümü hastalığı geçirmiş olacak. Bağışıklık rakamının yüzde 40'lar civarında olması bekleniyor. Salgınların sona ermesinde ideal rakam ise yüzde 60. Ancak alınacak önlemler, kontroller ve toplumsal bağışıklıktaki artış ile salgının aralık sonunda katlanma hızı duraklama evresine girecek.



OCAK AYINDA RAHATLAMA BAŞLAYACAK



Ocakta ise aşılara başlanacak. Önce 5 milyon doz Çin aşısı, ardından Alman ve ABD aşıları kullanılacak. Aşıların da devreye girmesi ile ocak sonunda salgının hızı iyice azalacak ve rahatlama yaşanacak.



KRİTİK EŞİK İSTANBUL! ARTIŞ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK



Bilim insanlarının değerlendirmelerine göre İstanbul'daki koronavirüs vaka artışlarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.



İSTANBUL'DA BAĞIŞIKLIK YÜZDE 25! BAZI BÜYÜK ŞEHİRLERDE YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR



İstanbul'daki bağışıklık oranının yüzde 25'leri bulduğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yeni bazı önlemler devreye girebilecek. Önlemlere rağmen artışın devam etmesi halinde İstanbul gibi vakaların arttığı bazı büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalar gelebilir.



BAKAN KOCA: MASKENİZİ DOĞRU TAKARAK VİRÜS YÜKÜNÜ AZALTIN



Öte yandna bu sabah itibarıyla koronavirüse ilişkin alınan son dakika bilgisine göre Türkiye'de dün 145 bin 411 Kovid- 19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti.