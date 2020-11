Geleceğe nefes olmak için 30 ülkeden destek! 11 Kasım'da 81 ilde aynı anda gerçekleşecek

Geçtiğimiz yıl YouTuber Abdullah Enes Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı 'Fidan dikme bayramı' önerisine kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği Konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile her yıl 11 Kasım gününün, 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması kararı alındı. 11 Kasım 2019 saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan kampanya, vatandaşlardan gördüğü yoğun ilgi ile bir seferberliğe dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılımı ile 81 ilde aynı anda canlı bağlantılarla gerçekleşen organizasyonda 11 milyon hedefi aşılarak yaklaşık 14 milyon fidan, 7'den 77'ye her kesimden vatandaşın gönüllü katılımı ile dikildi.



GUINNESS REKORLAR KİTABINA GİRİLDİ



Geçen yıl 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu. Çorum Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi. '1 saatte en fazla fidan dikme' rekorunu sırtlayan Çorum Celilkırı mevkiinde toprakla buluşan fidanların hepsi tuttu. Geçen yıl vatandaşların katılımı ile yürütülen rekor denemesi bu yıl pandemi nedeniyle farklı bir konseptte yapılacak. Dünya üzerinde bitkilerle yapılmış en büyük resmi gerçekleştirmek için çalışmalar son hızla devam ediyor.



81 İL, 70 ÜLKE TEMSİLCİSİ İLE FİDAN DİKİLECEK



11 Kasım günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek Ankara'daki program, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk yerleşkesinde yapılacak. Geçen yıl vatandaşların da yoğun ilgisi ile bir seferberliğe dönüşen organizasyon için bu yıl ilk defa yurt dışından da katılım olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki etkinliğin yurt dışı organizasyonu için Dışişleri Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle yaklaşık 30 ülkeden katılım sağlanacak. Aralarında başta kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere, Bosna-Hersek, Irak, Libya, Malta, Karadağ, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan, Afganistan, Kosova, Özbekistan, Senegal ve Arnavutluk gibi pek çok ülkenin yer aldığı etkinlikte sahada 70 ülke temsilci Türkiye ile aynı anda fidan dikecek.



ANITKABİR'E 82 FİDAN DİKİLECEK



11 Kasım tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliklerinden bir gün önce, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen toplam 82 adet fidan, Yüce Atatürk'e duyulan şükran ve bağlılığın bir ifadesi olarak, Ulu Önder Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'in bahçesine dikilecek.



PANDEMİ İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI



Türkiye'nin orman varlığını artırmanın yanı sıra, aynı zamanda toplumda ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi, çevresel farkındalığı artırmayı ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bir etkinlik olan 'GELECEĞE NEFES' Ağaçlandırma Projesi kapsamında, bu yıl pandemi süreçlerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm çalışmalar titizlikle yürütüldü. Etkinliğin bütün illerde ve ilçelerde pandemi kurallarına uygun bir şekilde sorunsuz ilerleyebilmesi için valiliklerin koordinasyonunda, kamu kurumları, il milli eğitim müdürlükleri, belediyeler, askeri birlikler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri gibi sürece katılımında gereklilik ve yarar görülen her taraf ile koordinasyon toplantıları yapıldı.



BAHÇELERİNE FİDAN DİKMEK İSTEYENLERE BEDELSİZ FİDAN



PANDEMİ nedeniyle, etkinlik sahalarına gidemeyip kampanyaya uzaktan katılım sağlamak isteyen vatandaşlara, yaşadıkları ortamı güzelleştirmeleri ve yeşil örtüyü geliştirmek amacıyla evlerinin etrafına veya site bahçelerine fidan dikmelerini teşvik etmek için talep edenlere bedelsiz fidan verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen 'Tohumdan Ormana Projesi' kapsamında, ilk ve ortaokula giden yaklaşık 12 milyon öğrenciye, bedelsiz verilecek tohum setleri, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla dağıtıldı. Çocukların bu tohumlar ile evlerinde kapta fidan üretimi yapmaları sağlanacak.



DİKİM İÇİN EN UYGUN ALANLAR BELİRLENDİ



VATANDAŞLARIN kolayca dikim sahalarına ulaşabileceği okul, üniversite, hastane, ibadethane bahçeleri, yol kenarları, köylülerce kullanılan kamusal alanlar, çeşitli kamu kurumlarının bahçeleri ile Orman Genel Müdürlüğü'nün ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmaları yaptığı yerleşim yerlerine yakın sahalar öncelikli fidan dikim alanları olarak belirlendi.



PROJENİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR



PROJE kapsamında dikilen fidanlardan oluşan ormanlar, kampanya kapsamında hedeflenen sosyal faydalarının yanı sıra, dikim yapılan sahanın özelliğine göre; toprak kaybını önleyerek erozyonun şiddetinin düşürülmesi, ülkemiz yeşil dokusunun geliştirilerek, orman varlığının artırılması, yabani hayvanlara besin sağlayarak, popülasyonlarının gelişimine destek olunması, özellikle kamusal alanlarda yapılan ağaçlandırmalar ile çocukların, gençlerin ve vatandaşların daha yeşil, havası daha temiz ve oksijeni bol bir ortamda yaşamalarına hizmet etme gibi pek çok fayda sağlıyor. Proje ayrıca, dikilen çiçekli ve aromatik bitkiler sayesinde, bal üretimini desteklerken, rekreasyonel alanların oluşumuna ve odun dışı ürün ve hizmetler alanında vatandaşların gelir sağmasına katkı sunuyor.