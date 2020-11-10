Ermenistan teslim oldu!

Ermenistan Dağlık Karabağ'da teslim oldu. İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olma belgesini imzaladı.



TÜRK VE RUS GÜÇLERİ KONUŞLANDIRILACAK!



Bölgede Türk ve Rus güçleri konuşlandırılacak. Paşinyan, 'Yurttaşlarım ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim. Karabağ'da savaşın bitmesine dair anlaşma imzaladım. İmzalanan anlaşmanın metni benim için inanılmaz derecede acı vericidir. Bu kararı ben savaş durumunu derinden analiz ederek verdim. Şimdiki durumda bu en doğru karardır' dedi.



İşte o anlaşmanın detayları;



Azerbaycan ve Ermenistan'ın müzakere ettiği anlaşma:



-Ermenistan işgal altında tuttuğu 7 rayonun 5'inden hemen, 2'sinden 15 gün içinde çekilecek.



-Ermenistan'dan Karabağ'a ve Azerbaycan'dan Nahcivan'a toplam 2 koridor oluşturulacak.



-Rus-Türk barış gücü konuşlanacak

