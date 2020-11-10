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Ekrem İmamoğlu, Melih Gökçek'e dava kaybetti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Melih Gökçek'e açtığı hakaret davasında mahkeme soruşturmaya gerek görmedi.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 20:35
Ekrem İmamoğlu, Melih Gökçek'e dava kaybetti!

Faydasız Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocuklara sözde öğretici diye dağıttı kitapçıklarda dinleri sayarken, Aleviliği de İslam'dan ayrı bir din olarak göstermişti. İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin skandalına tepkiler çığ gibi büyümüştü. 



MELİH GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İmamoğlu'nun Alevi skandalına toplumun bir çok kesiminde tepkiler çığ olmuştu. Skandalı Melih Gökçek'te sosyal medya hesabından, 'Ekrem İmamoğlu, bu fotoğrafta resmen, Alevi kardeşlerimize resmen siz müslüman değilsiniz demiştir. Bütün Müslüman Alevileri, kendilerine iftira atıldığı ve hakaret edildiği için İmamoğlu'na dava açabilirler' ifadelerini kullanmıştı. 

İMAMOĞLU'NUN ZORUNA GİTTİ DAVA AÇTI

Gökçek'in o sözleri İmamoğlu'nun zoruna gitmiş olacak ki. Haksız olduğu halde bir hukuk mücadelesine girerek Melih Gökçek ve Süleyman Özışık hakkında şikayetçi oldu. 







MAHKEMEDEN GEREKLİ CEVABI ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından incelenen şikayet sonucunda, 'soruşturmaya yer olmadığına dair karar' verildi. İmamoğlu'nun hem suçlu hem güçlü tavrı ise hakettiği cevabı mahkemeden almış oldu. 

Melih Gökçek

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