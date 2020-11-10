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CHP'li İBB'den yeni skandal!

İBB'den son dakika haberi! Tuzla'da yüzde 75'i bitmiş projeleri durduran İBB aylar öncesinde başladığı yol çalışmasını da yarım bıraktı. Vatandaşlar delik deşik olan yolda çile çekmeye başladı.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 17:12
CHP'li İBB'den yeni skandal!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tuzla'da AK Parti döneminde başlatılan projeler durduruldu. Yüzde 75'i bitmiş olan projelerin durdurulmasının ardından geçen 1 buçuk yıllık süre içinde tek çivi dahi çakılmadı.

Durdurulan projeler arasında Zeminaltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme, metro projesi, göl projesi, otopark projeleri, yan yol ve Tuzla Köprüsü ile İDO yer aldı. İBB'nin geçen süre içinde projelerle alakalı olarak çalışma yapmamasının yanı sıra Eylül ayında başladığı Kafkale Spor Kompleksi önünden, vatan caddesi boyunca devam eden yol çalışması yarım bırakıldı.

Bölünmüş yolun tek taraflı bir yol haline getirilmesi ise Tuzlalılar için çileye döndü. Yağmurun etkisiyle bozuk olan yolda oluşan çukurlarda su birikmeye başladı. Yağmur ve su birikintileri nedeniyle yolda yer yer çökmeler meydana geldi.

Ekim ayında Tuzla meclisinde durdurulan projeler hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı 'Yüzde 75'i bitmiş projelerin kalan yüzde 25'i bitirilemedi. Hadi bitirin artık bunu. Başka bir şey de istemiyoruz. Başlanmış işleri bir daha yeniden açılışını yaparak iyi işler yapıyorsunuz. Bu projelerin de takipçisi olacağız' diye konuşmuştu.



Ak Parti

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