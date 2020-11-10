USD (Alış - Satış) : 8,18 - 8,19 EURO (Alış - Satış) : 9,72 - 9,73

CHP’li başkandan şimdi de ‘şap’ skandalı

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sendika temsilcisinin belediyedeki uygunsuz görüntüleri gündeme gelince, “Artık zapt edemiyorum. Belediyenin su şebekesine şap katalım” diyerek yeni bir skandala imza attı.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 09:14
CHP’li başkandan şimdi de ‘şap’ skandalı

Koronavirüsten hayatını kaybeden yaşlılar için “Abartmaya gerek yok. Zaten bir ayakları çukurdaydı” diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandalla daha gündemde. CHP'li Özcan son Belediye Meclisi toplantısında yaptığı seviyesiz muhabetiyle dikkat çekti.

2 Kasım'da gerçekleşen toplantıda AK Partili üyeler vatandaştan alınan katı atık bedeli ile ilgili bir konuda itirazda bulunarak düzeltilmesini istedi. Önce itiraz eden Özcan, kendi bürokratlarının da yanlışlığı kabul etmesi üzerine “Eksik varsa giderelim” dedi. Ancak Özcan hemen ardından AK Partilileri hedef alarak seviyesi düşük bir ‘gazoz' muhabbeti açtı.

Özcan ile Belediye Meclis üyeleri arasında şu diyalog yaşandı:

Özcan: Rahat ol (AK Parti Grup Başkanı) Burak Bey. Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp söyleyeyim. Burak Bey rahat ol. Gazozun içine bir şey atmadık rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Hep çay ikram ediyorsunuz. Kola meyve suyu... Bir şey olmaz rahat olun.

Belediye Meclis üyeleri: Sizin böyle bir şeyiniz varsa açık söyleyin.

Özcan: Bu Türk filmlerinin klasik bir espridir.

Belediye Meclis üyeleri: Son dönemde belediyede yaşanan şeylerden sonra. (Belediyede uygunsuz görüntüleri çıkan sendika temsilcisi ve belediyedeki bilgisayarına yasaklı görüntüler indirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan imar müdürüne atıf yapılıyor.)

Özcan: Belediyenin su şebekesine şap katalım. Özellikle yoğunlaşmasını istediğiniz bir yer var mı?

Belediye Meclis üyeleri: Siz daha iyi bilirsiniz. Tüm yollar size çıkıyor.

Özcan: Bu tür şeylerin Bolu'da çıkması beni üzdü. Hatta biraz önce esprisi de oldu. Biraz önce Edirne Valimizle görüştüm. Boluludur kendisi. “Başkanım ne oluyor Bolu'da” dedi. “Sayın Valim artık zaptedemiyorum. Gölköy Barajına şap mı katsam diye düşünüyorum” dedim.

Özcan'ın gazoz geyiği bununla da bitmedi. Gazoz dağıttıran Özcan, bazı üyelerle de “İlaçlı gazoz kime denk geldi”, “Uykun mu geldi. Geldi ise ara verelim”, “Kırmızı yanaklarımla Nuri Alço'ya da benziyorum” gibi ifadelerle toplantı sonuna kadar sulu esprilerini sürdürdü.

Nuri AlçoTanju Özcan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement