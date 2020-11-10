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Başkan Erdoğan'dan Biden'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı seçim zaferi nedeniyle kutladı.

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 18:45
Başkan Erdoğan'dan Biden'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı seçim zaferi nedeniyle kutladı.

Başkan Erdoğan mesajında:

"Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri

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