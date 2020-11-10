Aşıya sipariş yağıyor!

Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğunun açıklanmasının ardından koronavirüs aşısına AB, ABD ve Brezilya milyonlarca doz sipariş verdi. AB, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı.



Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle duyurdu. Söz konusu aşı adayı 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi.



Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var.



Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. Pfizer yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.



Pfizer'in koronavirüs aşısına talep yağıyor! Peki Phizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Pfizer CEO'su Albert Bourla, kamuoyunun aşının güvenliğiyle ilgili kaygılarını yatıştırmak için, ilk aşı olacaklar arasında olmayı istediğini söyledi fakat buna etik engeller çıkabileceğini de ekledi.



Pfizer hisseleri, aşının üçüncü aşama denemelerinin başarılı olduğu açıklamasından sonra ABD'de daha piyasa açılmadan ön işlemlerde yükseldi. Daha sonra da yüzde 17 değer kazandı.



ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ve BioNTech'den yapılan açıklamayla ilgili olarak, "Harika haber" dedi. ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ise Covid-19 aşısının umut verdiğini ama hala önlerinde uzun bir mücadele süreci olduğunu söyledi. ABD aşıdan 1 milyar 95 milyon dolar tutarında 100 milyon doz alındığını açıkladı.



AB, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımda bulundu



Aşının klinik denemelerinden gelen sonuçları "harika haber" olarak nitelendiren von der Leyen, "AB Komisyonu 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacak." ifadesini kullandı.



Von der Leyen, aşının geliştirme aşaması bitene kadar herkesi virüse karşı birbirini korumaya çağırdı.



AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.