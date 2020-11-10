685 siteye erişim engellendi!

Jandarma ekiplerince ekim ayında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 685 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı. Erişimi engellenen sitelerin 171'i oltalama, 113'ü fuhuş ve 401'inin de yasa dışı bahis sitesi olduğu öğrenildi.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1-31 Ekim tarihleri arasında açık kaynak araştırmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 171 oltalama, 113 fuhuş ve 401 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 685 sitenin erişimi engellendi.