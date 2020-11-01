USD (Alış - Satış) : 8,31 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,70 - 9,72

Yıkılan binaların müteahhitleri yandı! Devlet harekete geçti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremde hasar gören İzmir Adliyesi'ndeki açıklamasında, 15 gün boyunca duruşma mazeretlerinin kabul edileceğini söyledi. Gül, yıkılan binalarla ilgili soruşturmanın başladığını belirtti.

Güncel / 01 Kasım 2020 Pazar 18:29
Yıkılan binaların müteahhitleri yandı! Devlet harekete geçti

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir Adliyesi'nde hasar meydana geldi.

Adliye, depremin ardından boşaltıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, binadaki incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, duruşmaların ve yargılamaların deprem nedeniyle ertelenmesi yönünde tavsiye kararı alındığını bildirdi.

'Kasıt varsa gereği yapılacak'
Yıkılan binaların yapımı sırasında olası bir ihmalle ilgili soruyu da yanıtlayan Gül, 'Kasıt ya da herhangi bir mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda gereği yapılacaktır.' diyerek, şu şekilde konuştu:

'15 gün boyunca...'
'Duruşmaya gelemeyip mazeret beyan edecek avukatlar ya da taraflar olursa 15 gün boyunca mahkemelerimizce bunların mazeretlerinin kabul edilmesi hususunda bir tavsiye kararı verildi.

Mahkemelerimiz, avukatlarımızın veya vatandaşlarımızın bu anlamdaki taleplerinin dikkate alınacağı şekilde bir tavsiye kararı çıkarıldı. İzmir dışında duruşması ya da yargılaması olan vatandaş ve avukatlarımızın da bu anlamdaki mazeretlerinin yine dikkate alınması hususunda bir tavsiye kararımız var.

Mahkemelerimizin bu yaşanan acı ve afet sebebiyle karara riayet edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu acılarımızı da el birliğiyle ortadan kaldıracağız, adliye hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğiz.

Soruşturma başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı. Bir başsavcı vekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül etti. Bilirkişi heyetlerinin isimleri belirlendi. Tüm bu süreçleri enkaz çalışmalarıyla beraber, bilirkişi çalışmalarını, teknik çalışmaları da yapıyorlar. Başsavcılığımız bu konudaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bu konuda kasıt, ihmal ya da herhangi bir mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda gereği yapılacaktır. Bu konuda da Başsavcılığımız gerekli çalışmayı başlattı.'

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı