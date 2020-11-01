Vefat üzerinden bile siyaset yaptı

'CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç koronavirse yenik düşen AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu'nun ardından taziye mesajı yayınladı.



Mesajında Milletvekili, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu'yu yitirdik. Miras bıraktığı Başkanlık sistemini, Güçlendirilmiş Parlamenter sistemle değiştirmek ve savunduğu hukuk sistemini düzeltmek için çalışacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınları, sevenlerine başsağlığı diliyorum.' diyerek siyaset yapan Özkoç tepki çekti.



ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

Özkoç'un paylaşımının ardından bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'dan geldi. Özkoç'un vefat üzerinden siyaset yaptığını belirten Yavuz, güzel insanın vefati üzerinden siyaset yapmak nasıl bir ruh halinin sonucudur!.. Anlamak gerçekten mümkün değil! Bunu yapan herhangi biri olsa gam yemiyeceğim ancak bunu yapan maleaef CHP Grup Başkanvekili. Allah akıl, fikir versin' dedi.







Öte yandan Engin Özkoç'a sosyal medyadan da tepki yağdı.



İşte o tepkilerden bazıları:





