USD (Alış - Satış) : 8,31 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,70 - 9,72

Türkiye'den yeni Navtex!

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Güncel / 01 Kasım 2020 Pazar 12:55
Türkiye'den yeni Navtex!

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 14 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 14 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı