Trump'tan kaos uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yapılacak başkanlık seçimi sonrasında ülkede çıkabilecek huzursuzluklara karşı uyarıda bulundu.



Pensilvanya'da düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Cumhuriyetçi Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Trump, seçimin kazananının hemen belli olmaması halinde ülkede "kaos çıkabileceğini" söyledi. Trump, seçimin sonucunun belli olmasının haftalar alabileceğini, bu süre içerisinde de "çok kötü şeyler" olabileceğini söyledi.



Trump'ın rakibi Demokrat Parti'nin adayı Jo Biden ise seçime kısa bir süre kala ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın açık desteğini aldı. Obama, cumartesi günü Michigan'da düzenlenen bir seçim etkinliğinde Biden ile aynı sahneyi paylaştı. Trump'ın korona pandemisi politikasını eleştiren Obama, "Kanada'daki gibi bir politika izlenmiş olsaydı, 140 bin ABD vatandaşının hayatı kurtarılabilirdi" dedi.



ABD 3 Kasım'da yapılacak seçimlere gergin bir havada giriyor. Polisin seçim sonrası çıkabilecek huzursuzluklara karşı önlem aldığı ifade edilirken, bazı bölgelerde silah satışlarının arttığı bildiriliyor.



Seçime katılımda rekor bekleniyor



Florida Üniversitesi'nin verdiği bilgilere göre, ABD'de 90 milyon'dan fazla seçmen mektupla veya açık olan sandıklara giderek şimdiden oyunu kullandı. Bu sayının, 2016 yılındaki seçimlerde oy kullanan seçmenlerin yüzde 65'ine tekabül ettiği bildirildi. Söz konusu veriler doğrultusunda seçime katılım oranının rekor seviyede seyretmesi bekleniyor.