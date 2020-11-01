Rıza Kocaoğlu'nun acı günü!

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Afette 44 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 885 kişi de yaralandı.



Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu.



Göztepe taraftarı olan ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitti. Kocaoğlu, sosyal medya hesaplarından da 'Canım Ali dayan' mesajını paylaştı.



Ancak Ali'den kötü haber geldi. Yaşamını yitiren Ali'nin haberini alan Rıza Kocaoğlu kahroldu. Rıza Kocaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İzmir depreminde hayatını kaybeden arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'a seslendi.



Oyuncu, arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını 'Sen bizim bitmeyecek şiirimizsin Ali... Zaman ki sonsuzdur... Bitmemiş şiirler gibidir' notuyla paylaştı.