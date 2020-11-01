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'Muhalif keklemeye devam ediyorlar'

İzmir 6.9'luk şiddetli bir depremle sarsıldı. İzmir'in acısı tüm Türkiye'den hissedildi. Öte yandan FETÖ'cüler ise onlarca vatandaşımızı kaybetttiğimiz afeti de alçaklıklarına malzeme etmekten geri durmadı. FETÖ'cü hesaplar; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına gittiği videoya müzik montajlayarak paylaştı.

Güncel / 01 Kasım 2020 Pazar 15:54
'Muhalif keklemeye devam ediyorlar'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.

Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Başkan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

FETÖ'cü hesapların; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Başkan Tayyip Erdoğan'ın Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına gittiği videoya müzik ekleyerek paylaşması kamuoyunda tepki topladı.

DEĞİRMENCİ: 'İFTİRA ATAN FETÖ'CÜ TERÖRİSTLERE CEVAP 'ANKA AJANS'TAN...'

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, 'Cumhurbaşkanımızın İzmir deprem bölgesine 'şarkı türkü eşliğinde' girdi diye üretilen montaj bir video kullanarak, sosyal medya platformlarında iftira atan FETÖ'cü teröristlere cevap 'Anka Ajans'tan...' dedi.

Aslan Değirmenci; ANKA ajansının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir deprem bölgesine ilişkin videoyu da yayınladı.

ÖZEL: 'FETÖ'CÜ HESAPLAR VİDEOYA MÜZİK MONTAJLAYARAK, 'MUHALİF' KEKLEMEYE DEVAM EDİYORLAR'

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel; 'FETÖ'cü hesaplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyaretindeki bir videoya müzik montajlayarak, 'muhalif' keklemeye devam ediyorlar. Gereği yapılıyor!' ifadelerini kullandı.

MilletvekiliAslan DeğirmenciRecep Tayyip Erdoğan

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