MSB'den kritik açıklama!

Terörle mücadele başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri ve gündemdeki önemli konulara ilişkin basın bilgilendirme videosu hazırlandı. Bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:



TERÖRLE MÜCADELE



Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 56, yurt dışında 78 olmak üzere 134 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Teröristler tarafından kullanılan 197 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 117 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

Hudut güvenliği hudut birliklerimiz tarafından, alınan tedbirler artırılarak 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır.



PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirilmiştir.



Ayrıca, Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Suriye sınırında 832 km, İran sınırında 141 km olmak üzere toplam 973 km Modüler Beton Duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri artırılmıştır.



Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından;



Fırat Kalkanı / Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için, mayın/EYP temizliği ile hayatın normale döndürülmesine yönelik altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edilmektedir.



Ocak-Eylül 2020 döneminde icra edilen operasyonlarda Barış Pınarı Harekat bölgesinde 813, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 115, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 259 mayın ve EYP tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir.



İDLİB



İdlib ile ilgili olarak; 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyeti alınmış ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmiştir.



Bugüne kadar; 400 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür.



Ateşkesin muhafazası, akan kanın durması, İstikrarın sağlanması yönünde elde edilen kazanımların korunması, Yerinden edilen Suriyelilerin evlerine geri dönüşü, Ve yeni bir insanlık dramının yaşanmaması için gereken gayret gösterilmeye devam edilmektedir.



Bu kapsamdaki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte ayrıca, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.



AZERBAYCAN'DAKİ SON DURUM



Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak; Bilindiği üzere, Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim'de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir.



Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91'sivil hayatını kaybetmiş ve 400 sivil yaralanmıştır.



Kalıcı barış ve istikrar, Ermenistan'ın terörist ve paralı askerleri geri göndererek 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacaktır.



Azerbaycan, bugüne kadar meşru müdafaa hakkı kapsamında kendi kendine yettiğini, topraklarını işgalden kurtarmaya muktedir olduğunu göstermiştir.



Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz.



Öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarırken şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



LİBYA



Libya'da; Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak ve Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine, Libya'ya verdiğimiz askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir.



20-27 Ekim 2020 tarihleri arasında Libya'daki unsurlarımız tarafından toplam 74 mayın/EYP tespit ve imha edilmiştir. Bugüne kadar İstanbul, Moskova ve Cenevre'deki görüşmelerde olduğu gibi, BM öncülüğündeki görüşmeleri destekliyoruz.



Söz konusu görüşmeler ile siyasi çözüm için oluşturulan zemin, Türkiye'nin bugüne kadar Libya'ya vermiş olduğu destek sayesinde mümkün olmuştur.



Libya'da toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes,

kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edecegiz.



DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER



Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, Oruç Reis Araştırma gemimiz Kaş'ın güney batısında, Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma gemimiz Kıbrıs adası güney batısında,

kıta sahanlığımız içerisinde, daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerini sürdürmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından faaliyet gösteren sismik araştırma ve sondaj gemilerimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir.



FETÖ İLE MÜCADELE



Fetö ile mücadele, ilgili kurumlarla koordineli olarak; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir.



Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam, 20.571 personel ihraç edilmiş, 3.551 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.



COVID-19 İLE MÜCADELE



Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında, salgının başlangıcından itibaren alınan tedbirler ciddiyetle uygulanmaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan etkin tedbirler sayesinde dünyada, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibariyle, en az vaka tespit edilen ordular arasında yer almaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir.



Bu kapsamda, yurt içinde ve yurt dışında icra edilen tatbikatlara iştirak edilmektedir.



TATBİKATLAR



26 Ekim'de başlayan Milli Anadolu Ankası Tatbikatı Konya'da, 28 Ekim'de başlayan BRILLIANT JUMP II NATO Tatbikatı Litvanya'da devam etmektedir.



Ayrıca, NATO Daimi Deniz Görev Grubunun da iştirak edeceği, Aksaz ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek MAVİ BALİNA 2020 Davet Tatbikatı ile Bulgaristan ev sahipliğinde, NATO unsurlarının da iştirak edeceği POSEIDON 2020 Fiili Deniz Mayın Harbi Davet Tatbikatı 30 Ekim'de başlamıştır.



Ayrıca, üstün nitelikli karargâh subayları ve kurmay subaylarını eğiten

Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri'nin, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı faaliyetlerine salgınla mücadele tedbirlerine dikkat edilerek başlanacaktır.



Silahlı Kuvvetlerimizin harbe hazırlık durumunu en üst seviyede idame etmek, her yönüyle etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını sergilemek maksadıyla Milli ve Çok Uluslu tatbikatların icrasına ve tatbikatlara iştirake devam edilecektir.