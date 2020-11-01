İstanbul'da doğalgaz patlaması!

İstanbul Bahçelievler'den geldi. Can kaybı haberi patlamadan kısa süre sonra duyuruldu. İşte ayrıntılar... İstanbul ilçelerinden Bahçelievler'e bağlı Şirinevler'de doğalgaz patlaması meydana geldi. Şiddetli patlamada genç bir kadın hayatını kaybetti.



SON DAKİKA 31 YAŞINDAKİ GEÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Sabah saat 09.00 sıralarında 5 katlı apartmanın ikinci katında meydana gelen doğalgaz patlaması ve yangın sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İLK MÜDAHALE YAPILDI AMA...



Daireye giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ardından sağlık ekipleri tarafından dairede kiracı olarak kısa süre önce nişanlısından ayrıldığı için tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi için ilk müdahale yapıldı . Medya sektöründe çalıştığı öğrenilen Fatma Mavi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



MORGA KALDIRILDI



Mavi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Yapılan inceleme sonucu patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.



MAVİ PATLAMANIN OLDUĞU DAİREDE TEK BAŞINA YAŞIYORDU



Dairede kiracı olduğu öğrenilen genç kadın Fatma Mavi'nin 31 yaşında olduğu ve kısa süre önce nişanlandığı ve yakın bir tarihte ayrıldığı öğrenildi. Haberi alan yakınları Mavi'nin kaldırıldığı hastaneye koşarken acı haberle sarsıldılar. Vefat ettiği son dakika bilgisini öğrenen yakınları adeta yıkıldı.



İstanbul Bahçelievler'de yaşanan üzücü olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



KORKUNÇ PATLAMANIN İZLERİ BİNANIN DIŞINDAN BİLE GÖRÜLDÜ



Fatma Mavi'nin hayatını kaybettiği noktada patlamanın gerçekleştiği dairenin içerisinde büyük bir tahribat oluşurken patlamanın bina dışından görünen izleri bile şiddetini gözler önüne serdi. İşte binadan görüntüler;