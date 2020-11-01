HSK’dan flaş İzmir kararı!

İzmir'de 15 gün boyunca sadece acil dosyalara bakılacak. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) İzmir'deki adliyelerde 15 gün süreyle bazı tedbirler içeren kararlar aldı. HSK, depremin yaraları sarılana kadar bölgedeki adliyelerde tutuklu ve acil işler, zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyalarına öncelik verileceğini bildirdi.



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